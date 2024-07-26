Глава Федерации дзюдо Франции недоволен готовностью арены к Олимпиаде

Глава Федерации дзюдо Франции Стефан Номи считает, что арена «Марсово поле» не готова к турниру по дзюдо из-за проблем с покрытием и большого количества пыли.

«Одна из самых больших проблем — это уборка, потому что повсюду пыль. Настилочных досок не хватает, пыли слишком много. Это Марсово поле, а наши дзюдоисты дерутся босиком и в кимоно. Пыли попадает слишком много. Мы должны найти способ, чтобы к субботе в помещение попадало меньше пыли», — приводит AFP слова Номи.

Также он отметил, что есть проблема с потоком спортсменов, которым приходится по 10 минут идти в зал и возвращаться, в то время как поединки могут проходить каждые 10 минут.

Первые поединки дзюдоистов на Олимпийских играх-2024 запланированы на субботу, 27 июля.