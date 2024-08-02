Дзюдоист Тедди Ринер выиграл золото на Олимпиаде-2024

Французский дзюдоист Тедди Ринер стал олимпийским чемпионом Игр в Париже.

В финальном поединке в весовой категории свыше 100 кг он победил корейца Ким Мин Чона со счетом 1:0.

Обладателями бронзовых медалей стали представитель Таджикистана Темур Рахимов и спортсмен из Узбекистана Алишер Юсупов.

35-летний Ринер стал трехкратным олимпийским чемпионом в весе свыше 100 кг, также на его счету золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио-2020.

Дзюдо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 100 кг

Финал

Ким Мин Чон (Корея) — Тедди Ринер (Франция) — 0:1

Матч за 3-е место

Энди Гранда (Куба) — Темур Рахимов (Таджикистан) — 0:1

Алишер Юсупов (Узбекистан) — Тацуру Саито (Япония) — 1:0