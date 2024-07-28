Дзюдоистка из Узбекистана завоевала историческое золото на Олимпиаде-2024
Узбекская дзюдоистка Диера Келдиерова стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 52 кг.
В финальной схватке олимпийского турнира в Париже Келдиерова оказалась сильнее представительницы Косова Дистрии Красничи.
Для сборной Узбекистана эта победа стала первой в истории в рамках Олимпийских игр.
Келдиерова является чемпионкой Азии, призером чемпионатов мира и Всемирных военных игр.
Олимпийские игры продолжатся до 11 августа.
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