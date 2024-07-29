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Париж-2024

Сегодня, 09:10

Дзюдоиста из Алжира дисквалифицировали перед боем с израильтянином на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Алжирский дзюдоист Дрис Мессауд дисквалифицирован перед поединком против Тохара Бутбуля из Израиля в первом круге олимпийского турнира, сообщает Lequipe.

Сегодня, 29 июля, должен был пройти бой в весовой категории до 73 кг. Но Мессауд не смог уложиться в вес, из-за чего был снят с соревнований. Израильтянин прошел дальше.

«Мы считаем, что такому поведению нет места в мире спорта», — цитирует Lequipe со ссылкой на сообщение израильской организации.

Ранее сообщалось, что по политическим причинам Дрис не может выйти на татами с этим соперником.

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