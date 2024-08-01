Первый олимпийский чемпион Парижа-2024 из России Коцоев: «В Осетии, наверное, ликуют»

Российский дзюдоист Зелим Коцоев, выступающий за сборную Азербайджана, в интервью «СЭ» поделился эмоциями от победы на Олимпийских играх в Париже в категории до 100 килограммов.

«Настрой был такой, что я не мог проиграть. Даже мысли такой не было. Мне сейчас много звонят, пишут, телефон вибрирует. (Достает телефон из кимоно.) Смотри, сколько звонков! Большинство из России. Конечно, я держу связь с Россией, у меня семья там, езжу регулярно в Осетию. Думаю, там сейчас все ликуют, не представляю, что творится!» — сказал Коцоев.

В решающей схватке 25-летний спортсмен победил представителя Грузии Илью Суламанидзе. Коцоев также является чемпионом мира (2024) и чемпионом Европы (2023).