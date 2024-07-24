Дзюдоист Тасоев оставил двукратному чемпиону Игр Ринеру послание на французском

Чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев считает, что у него и двукратного олимпийского чемпиона француза Тедди Ринера осталась незаконченная работа.

«Не то чтобы я придаю этому какое то большое значение, нет. Но я думаю, что есть какая-то недосказанность. «Je pense que nous avons un travail inachev , cette histoire ne devrait pas se terminer comme a» («Я думаю, что у нас есть незаконченная работа, эта история не должна так заканчиваться»). Это послание для моего французского коллеги на случай, если он это интервью увидит», — приводит слова Тасоева ТАСС.

Противостояние Тасоева и Ринера стало самым резонансным событием чемпионата мира в Дохе в 2023 году. Тасоев в финале турнира в дополнительное время повалил соперника на контратаке, однако это действие судьи на тот момент не засчитали, хотя первое результативное действие в «голден скор» приносит дзюдоисту победу. Схватку выиграл Ринер, однако спустя месяц ошибку рефери признали, и Тасоеву было вручено золото чемпионата.