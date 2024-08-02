Дзюдоист Тасоев — о неучастии россиян в Олимпиаде: «Многие иностранные спортсмены подходят и говорят — извините, мы такого не хотели»

Дзюдоист, чемпион мира Инал Тасоев в интервью «СЭ» объяснил свое отношение к отсутствию сборной России на Олимпиаде. МОК допустил лишь 4 из 13 российских дзюдоистов, которых заявила федерация.

— Вы бы что спросили у Ринера? Я иду на пресс-конференции.

— У меня к нему вопросов нет, как и ни к одному спортсмену. Многие спортсмены, тренеры, массажисты, даже французские, подходят и говорят: «Извините, мы не хотели такого». Мне у них спрашивать нечего. Вопросы есть к другим людям, которые это допустили.

— То есть Томаса Баха бы спросили?

— Я б с ним не разговаривал. (Смеется.)

— Как вы вообще узнали, что не едете на Олимпиаду?

— Я все еще не знаю, как это происходило. Предполагаю, что письмо отправили из МОК, федерация его получила и дала на него свою реакцию. Федерация в лице президиума приняла решение, нас связали по видеосвязи и сообщили решение. Мы поддержали тренеров, федерацию, наших спортсменов.

— То есть решение правильное? Ведь эти четыре человека могли приехать и выиграть.

— Знаете, наш принцип — мы одна команда. Если едем, то едем всей командой. Если один человек не едет, то не едет вся команда. И мы хотим выступить на соревнованиях полноценной командой. Почему допускают одних и не допускают других?