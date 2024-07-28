Дзюдо на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Соревнования по дзюдо в рамках Олимпийских игр-2024 пройдут с 27 по 10 августа. Во Францию приехало 186 мужчин и 186 женщин (в общей сложности 372 дзюдоиста). В Париже будут разыграны 15 комплектов наград.
Расписание соревнований по дзюдо:
27 июля, суббота
11:00. Женщины до 48 кг. 1/16 финала
11:00. Мужчины до 60 кг. 1/16 финала
11:28. Мужчины до 60 кг. 1/8 финала
13:20. Женщины до 48 кг. 1/8 финала
14:16. Женщины до 48 кг. 1/4 финала
14:16. Мужчины до 60 кг. 1/4 финала
17:00. Женщины до 48 кг. Утешительные
17:17. Женщины до 48 кг. 1/2 финала
17:34. Мужчины до 60 кг. Утешительные
17:51 .Мужчины до 60 кг. 1/2 финала
18:18. Женщины до 48 кг. Матч за 3-е место
18:38. Женщины до 48 кг. Финал
18:49. Мужчины до 60 кг. Матч за 3-е место
19:09. Мужчины до 60 кг. Финал
28 июля, воскресенье
11:00. Мужчины до 66 кг. 1/16 финала
11:00. Женщины до 52 кг. 1/16 финала
12:40. Женщины до 52 кг. 1/8 финала
12:50. Мужчины до 66 кг .1/8 финала
14:00. Женщины до 52 кг .1/4 финала
14:10. Мужчины до 66 кг .1/4 финала
17:00. Мужчины до 66 кг .Утешительные
17:20. Мужчины до 66 кг. 1/2 финала
17:40. Женщины до 52 кг. Утешительные
18:00. Женщины до 52 кг .1/2 финала
18:20. Мужчины до 66 кг. Матч за 3-е место
18:40. Мужчины до 66 кг. Финал
18:50. Женщины до 52 кг. Матч за 3-е место
19:10. Женщины до 52 кг. Финал
29 июля, понедельник
11:00. Женщины до 57 кг. 1/32 финала
11:00. Мужчины до 73 кг. 1/32 финала
11:28. Женщины до 57 кг. 1/16 финала
11:28. Мужчины до 73 кг .1/16 финала
13:20. Женщины до 57 кг. 1/8 финала
13:20. Мужчины до 73 кг. 1/8 финала
14:16. Мужчины до 73 кг. 1/4 финала
14:16. Женщины до 57 кг. 1/4 финала
17:00. Женщины до 57 кг. Утешительные
17:17. Женщины до 57 кг. 1/2 финала
17:34. Мужчины до 73 кг. Утешительные
17:51. Мужчины до 73 кг. 1/2 финала
18:18. Женщины до 57 кг. Матч за 3-е место
18:38. Женщины до 57 кг. Финал
18:49. Мужчины до 73 кг. Матч за 3-е место
19:09. Мужчины до 73 кг. Финал
30 июля, вторник
11:00. Мужчины до 81 кг. 1/32 финала
11:00. Женщины до 63 кг. 1/32 финала
11:28. Мужчины до 81 кг. 1/16 финала
11:28. Женщины до 63 кг. 1/16 финала
13:20. Мужчины до 81 кг. 1/8 финала
13:20. Женщины до 63 кг. 1/8 финала
14:16. Женщины до 63 кг. 1/4 финала
14:16. Мужчины до 81 кг. 1/4 финала
17:00 .Мужчины до 81 кг. Утешительные
17:17. Мужчины до 81 кг .1/2 финала
17:34. Женщины до 63 кг. Утешительные
17:51. Женщины до 63 кг. 1/2 финала
18:18. Мужчины до 81 кг. Матч за 3-е место
18:38. Мужчины до 81 кг. Финал
18:49. Женщины до 63 кг .Матч за 3-е место
19:09. Женщины до 63 кг. Финал
31 июля, среда
11:00. Женщины до 70 кг. 1/32 финала
11:00. Мужчины до 90 кг. 1/32 финала
11:28. Женщины до 70 кг. 1/16 финала
11:28. Мужчины до 90 кг. 1/16 финала
13:20. Женщины до 70 кг. 1/8 финала
13:20. Мужчины до 90 кг. 1/8 финала
14:16. Мужчины до 90 кг. 1/4 финала
14:16. Женщины до 70 кг. 1/4 финала
17:00. Женщины до 70 кг Утешительные
17:17. Женщины до 70 кг. 1/2 финала
17:34. Мужчины до 90 кг. Утешительные
17:51. Мужчины до 90 кг. 1/2 финала
18:18. Женщины до 70 кг. Матч за 3-е место
18:38. Женщины до 70 кг. Финал
18:49. Мужчины до 90 кг. Матч за 3-е место
19:09. Мужчины до 90 кг. Финал
1 августа, четверг
11:00. Мужчины до 100 кг. 1/32 финала
11:00. Женщины до 78 кг. 1/32 финала
11:28. Мужчины до 100 кг. 1/16 финала
11:28. Женщины до 78 кг. 1/16 финала
13:20. Мужчины до 100 кг .1/8 финала
13:20. Женщины до 78 кг. 1/8 финала
14:16. Женщины до 78 кг. 1/4 финала
14:16. Мужчины до 100 кг. 1/4 финала
17:00. Мужчины до 100 кг. Утешительные
17:17. Мужчины до 100 кг. 1/2 финала
17:34. Женщины до 78 кг. Утешительные
17:51. Женщины до 78 кг. 1/2 финала
18:18. Мужчины до 100 кг. Матч за 3-е место
18:38. Мужчины до 100 кг. Финал
18:49. Женщины до 78 кг. Матч за 3-е место
19:09. Женщины до 78 кг. Финал
2 августа, пятница
11:00. Женщины свыше 78 кг. 1/32 финала
11:00. Мужчины свыше 100 кг. 1/32 финала
11:28. Женщины свыше 78 кг. 1/16 финала
11:28. Мужчины свыше 100 кг. 1/16 финала
13:20. Женщины свыше 78 кг. 1/8 финала
13:20. Мужчины свыше 100 кг. 1/8 финала
14:16. Мужчины свыше 100 кг. 1/4 финала
14:16. Женщины свыше 78 кг. 1/4 финала
17:00. Женщины свыше 78 кг. Утешительные
17:17. Женщины свыше 78 кг. 1/2 финала
17:34. Мужчины свыше 100 кг. Утешительные
17:51. Мужчины свыше 100 кг. 1/2 финала
18:18. Женщины свыше 78 кг. Матч за 3-е место
18:38. Женщины свыше 78 кг. Финал
18:49. Мужчины свыше 100 кг. Матч за 3-е место
19:09. Мужчины свыше 100 кг. Финал
3 августа, суббота
09:00. Микст. Предварительные
09:00. Микст. 1/8 финала
10:40. Микст. 1/4 финала
11:40. Микст. Утешительные
12:15. Микст. 1/2 финала
17:00. Микст. Матч за 3-е место
18:20. Микст. Финал
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.