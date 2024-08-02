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Париж-2024

Сегодня, 18:40

Бразильянка Соуза стала олимпийской чемпионкой по дзюдо на Играх в Париже

Руслан Минаев
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Бразильская дзюдоистка Беатрис Соуза выиграла золото на Олимпийских играх в Париже.

В финале 26-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории свыше 78 кг, победила израильтянку Раз Гершко со счетом 1:0.

В матче за бронзу француженка Ромен Дико победила Милицу Жабич из Сербии (1:0), а кореянка Ким Ха Юн была сильнее турчанки Кайры Оздемир (1:0).

Дзюдо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

свыше 78 кг

Финал

Беатрис Соуза (Бразилия) — Раз Гершко (Израиль) — 1:0

Матч за 3-е место

Милица Жабич (Сербия) — Ромен Дико (Франция) — 0:1

Ким Ха Юн (Корея) — Кайра Оздемир (Турция) — 1:0

«Champ-de-Mars Arena».

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
Дзюдо
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