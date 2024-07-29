Азербайджанский дзюдоист Гейдаров стал олимпийским чемпионом Игр-2024
Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров выиграл золото в весовой категории до 73 кг. В финале он победил француза Джоан-Бенжамена Габа со счетом 10:0.
Обладателями бронзовых медалей стали Адиль Османов (Молдавия) и японец Соити Хасимото.
27-летний Гейдаров является чемпионом мира-2024 и Евро-2024 в весе до 73 кг.
Дзюдо
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
до 73 кг
Финал
Хидаят Гейдаров (Азербайджан) — Джоан-Бенжамен Габа (Франция) — 10:0
Champ-de-Mars Arena.
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