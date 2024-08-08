«Хотелось доказать Норвегии, что зубы у нас есть». Вспоминаем гандбольный турнир в Токио-2020

Юлия Манагарова рассказывает о пути к серебру Олимпиады.

Три года назад на Олимпиаде в Токио наша женская гандбольная сборная завоевала серебряные медали. Дорога к финалу у россиянок получилась извилистой. Команда была не слишком убедительна в начале турнира, но дальше пошла к подиуму уверенным шагом. На пути к решающему матчу в полуфинале был обыгран самый грозный и принципиальный соперник — сборная Норвегии. О том, как это было, «СЭ» вспоминает с игроком нашей команды Юлией Манагаровой.

Пощечина на старте

— На что вы рассчитывали в Токио?

— Конечно же, все едут на Игры за золотыми медалями, а там уже как получится. Тем более это моя первая Олимпиада. Поэтому других мыслей не было. Всегда настроена на золото.

— Впервые оказались в Олимпийской деревне. Как вам такой опыт проживания? Что запомнилось?

— Запомнилось, что мы сидели ели за столами с пластиковыми перегородками. Это же было пандемийное время. Олимпийская деревня — как будто отдельный маленький городок, где куча красивых и знаменитых спортсменов. У меня глаза разбегались. У каждой страны свой дом, эти картонные кровати... Очень прикольный опыт.

— Гандболистки, которые прошли Рио, рассказывали, что в Токио расстояния убивали много времени. И до стадиона далеко ехать, и до столовой не очень близко идти... Вам какие трудности запомнились?

— Особо нет. Просто было очень жарко. Не могу сказать, что долго ехать. Мне все казалось комфортным, хотя у меня небольшой олимпийский опыт. Ты уже попал на Олимпиаду, поэтому какие-то мелкие неудобства мало что значат.

Юлия Манагарова в матче против сборной Испании на Олимпиаде в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Какой запомнилась церемония открытия?

— Впечатления незабываемые. Это реально запомнится мне на всю жизнь. Много разных стран, спортсменов. Все очень красиво: шоу дронов, салюты, стадион.

— Парижскую церемонию открытия смотрели? Сравнивали?

— Немножко. Только какие-то отрывки видела. Саму трансляцию не смотрела. Наверное, понимала, что она мне не очень понравится.

— Старт турнира в Токио для нашей команды получился неудачным: ничья с аутсайдером Бразилией, а затем жесткое поражение от Швеции. Что не сложилось в начале?

— Не знаю. Если говорить про Бразилию, то, может быть, недооценили соперника. Думали, наверное, что вполноги их обыграем. Возможно, помешал мандраж на старте. На это вообще может быть много причин. Бразилия была не таким уж и аутсайдером. Посмотрите, как она сейчас в Париже выступает, та же Ангола. Сюрпризы могут быть везде.

— Насколько большим было давление после первых матчей? Имелся ли страх, что можете не выйти из группы?

— Это всегда палка о двух концах. С одной стороны, хорошо, что мы эти неудачные матчи сыграли на старте. Нас это как-то встряхнуло, настроило на правильный лад. Мы пришли в себя. Когда у тебя остался один-единственный шанс, то пытаешься выиграть матч во что бы то ни стало. Конечно, была огромная ответственность. Эти две игры дали нам пощечину.

— После этих матчей пошли слухи, что главного тренера Алексея Алексеева могут заменить на Евгения Трефилова. Доходили ли эти слухи до вас?

— Я всегда пытаюсь абстрагироваться от подобных историй, тем более в такое время, когда ты на соревнованиях. Тем более это были просто слухи. Другое дело, если бы пришло руководство и сказало по факту. В тот момент не хотелось отвлекаться на какие-то домыслы.

Юлия Манагарова в матче против сборной Швеции на Олимпиаде в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Зубы для Норвегии

— Евгений Васильевич в итоге активно поддерживал команду с трибун. Вам его крики во время матча и нахождение Трефилова рядом больше помогало или мешало?

— Точно не мешало. Все знакомы с криками Евгения Васильевича, как он поддерживает и ругает. Я, наоборот, рада, что он там присутствовал. Он мотивировал, что-то подсказывал. Его нахождение влияет на всех, в том числе и тренеров других команд. Не знаю, боятся они его или нет, но уважают уж точно.

— До вас доходили его подсказки во время игр?

— Да. Олимпиада же проходила без зрителей. Все было отлично слышно, что он там кричит: «Держи!», «Беги!».

— После двух матчей команда встала на победные рельсы, в том числе обыграли Францию, которая в итоге возьмет золото. Что изменилось?

— Иногда у людей какой-то червячок съедает тебя изнутри — и хочется проявить свой характер, свои амбиции. Появилась действительно серьезная мотивация.

— После этой порции критики вы достаточно уверенно прошли Черногорию в четвертьфинале. Может, нашей команде больше подходит кнут, чем пряник?

— Да, у меня такое мнение. У нас немножко другой менталитет. Какие-то ласки с нами не проходят. Возможно, наша молодежь уже другая. Но если говорить за себя, то я была воспитана так. Думаю, что и большинство девочек нашего поколения подтвердят. В российской сборной не работает тактика Норвегии, Дании, Испании. У нас свой подход.

— Как настраивались на матч с Норвегией?

— С огромной мотивацией. Это наши постоянные соперники. Тем более мы понимали, что Норвегия очень зла на Россию за Олимпиаду в Рио. Им, конечно же, хотелось наказать нас. Нам же хотелось доказать, что зубы у нас есть. Начали игру замечательно, вели семь мячей по ходу матча. Значит, хорошо настроились.

— Когда Анну Сень удалили, не екнуло?

— Екнуло, конечно. Когда с первых секунд удаляют одного из лучших защитников, то, естественно, переживаешь. Может быть, это была дополнительная мотивация, что теперь мы должны поработать, как говорится, за себя и за того парня. Думаю, что удаление нас сплотило.

— Что творилось после финального свистка?

— Радость, слезы, не могли поверить до конца. Очень хотелось, чтобы этот свисток наконец-то просвистел, который означал бы, что мы будем бороться в финале. Невероятные эмоции. Чего только не было!

Екатерина Ильина, Юлия Манагарова, Полина Ведехина и Полина Кузнецова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Эмоции после финала

— Францию победили в группе, но уступили ей в финале. Чего не хватило?

— Просто Франция очень хорошая команда. Наверное, на тот момент отдали все силы игре с Норвегией, были опустошены эмоционально. Может быть, подустали физически.

— После финала было больше грусти или радости?

— Знаете, как-то волнами накатывали различные эмоции. Вроде думаешь, что классно — у тебя есть олимпийская медаль. Но потом вспоминаешь какие-то моменты, в которых ты где-то не забил, где-то пропустил, мог сделать что-то по-другому. Тогда начинает накатывать грусть. Затем отпускаешь эти мысли. Пытаешься вытащить себя из этой ямы какими-то хорошими, позитивными моментами. Грусть и радость идут бок о бок.

— Какое общее впечатление осталось о тех Играх?

— Классное. Не знаю ни одного человека, кто уезжал бы с сильно плохими чувствами. Возможно, они были только у тех, кто все проиграл. Я чувствовала благодарность, что меня взяли в команду, что побывала на Олимпиаде. Несмотря на то что не выиграли золото, нужно в каждой ситуации искать позитивные моменты. Тогда будет радостнее жить.

— Сейчас наша команда тоже могла оказаться на Олимпиаде, но МОК не дал такой возможности. Где сейчас находитесь и готовитесь к новому сезону?

— Мы приехали с 10-дневного сбора по ОФП в Абрау-Дюрсо. Сейчас возобновляем работу в зале. Будет уже больше гандбола.

— На сборе смотрели олимпийский турнир по гандболу?

— Да, конечно.

— Какие ощущения?

— Мне очень нравится. Восхищаюсь их классом. Очень здорово девчонки играют. Тем более сильно себя показывает молодежь.

— За кого-то особо переживаете?

— Особых переживаний нет. Просто не хочется, чтобы выиграла Норвегия. Пусть им достанутся «деревянные» медали.

— Хозяйки — фавориты?

— Очень хорошо выступают, еще и Нидерланды прекрасно. Да, француженки — топ. Все такое быстрое, техничное. Любо-дорого посмотреть. Я вообще за Анголу, если честно, болею. Они мне очень нравятся. Отлично добавили за этот период.

— Верите ли вы, что у вас будет еще одна возможность завоевать золотую олимпийскую медаль?