«Это нечестная игра». Норвегия недовольна расписанием гандбольного турнира

Тренер норвежцев Торир Хергейрссон критикует организаторов.

Женская сборная Норвегии по гандболу — один из фаворитов олимпийского турнира. Команда выиграла группу А и в четвертьфинале попала на скромную Бразилию, которая не без проблем оказалась в плей-офф, а на четырех последних чемпионатах мира лишь раз вышла из группы. Однако главный тренер норвежек Торир Хергейрссон все равно нашел причины для беспокойства.

Хергейрссон раскритиковал организаторов олимпийского турнира за составление календаря. Потенциальный соперник Норвегии в полуфинале получит примерно на 12 часов больше отдыха: норвежки проведут четвертьфинальную игру вечером вторника, тогда как матч Дании и Нидерландов стартует рано утром. Поединок 1/2 финала назначен на день четверга.

Торир Хергейрссон. Фото Reuters

«Это нечестная игра, — считает Хергейрссон. — Мы запросили разъяснения по этому поводу. Пока мы не получили никакого ответа. Это значит, что после четвертьфинала мы ляжем спать в четыре утра. До следующей игры останется один день. В то время как другая команда закончит свой матч в полдень. Я просто не могу понять, как так получилось. Почему четвертьфиналы не разбиты на блоки?»

Четвертьфинальные и полуфинальные матчи гандбольного турнира переехали из Парижа в пригород Лилля Вильнев-д'Аск — там расположена футбольная арена «Пьер Моруа», переделанная под гандбольные надобности. Локация находится в 225 километрах от столицы Франции.

Неудачное расписание не единственная проблема сборной Норвегии перед стартом плей-офф. В последней игре группового этапа, в которой норвежки разгромили Германию (30:18), травмировалась линейная Вильде Ингстад. Девушка после столкновения с соперницей неудачно приземлилась на колено и травмировала сустав. Тяжесть повреждения пока неясна, но существует вероятность, что для Вильде олимпийский турнир закончился. Обидно, учитывая, что прошлые Игры она тоже пропустила из-за проблем со здоровьем.

Медперсонал сборной Норвегии оказывает помощь Вильде Ингстад. Фото Reuters

«В прошлый раз она тоже пропустила Олимпиаду из-за большого пальца, который пришлось прооперировать, — рассказал тренер Норвегии. — Сейчас мы не знаем на сто процентов, насколько серьезна травма. Есть признаки того, что она выведет ее из строя на долгое время. Когда случаются такие повреждения, это всегда шоковая реакция».

Женская сборная Норвегии — одна из сильнейших на планете. Команда забирала медали на четырех последних Олимпиадах: по два золота (2008 и 2012) и две бронзы (2016 и 2020). На последнем чемпионате мира, прошедшем в 2023 году, норвежки завоевали серебряные медали.

Гандбол. Женщины

Расписание матчей

Четвертьфиналы, 6 августа

10.30 Дания — Нидерланды (1)

14.30 Франция — Германия (2)

18.30 Венгрия — Швеция (3)

22.30 Норвегия — Бразилия (4)

Полуфиналы, 8 августа

17.30 Победитель 1 — Победитель 4

22.30 Победитель 2 — Победитель 3

Время начала — московское