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Париж-2024

Сегодня, 19:00

Карабатич и его команда провалили шанс на золото. Невероятное поражение французов на домашней Олимпиаде

Сборная Франции по гандболу сенцсационно вылетела с домашней Олимпиады
Антон Бабошин
Корреспондент
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Никола Карабатич в матче против Германии.
Фото Reuters
Никола Карабатич.
Фото Global Look Press
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Франция отдала немцам почти выигранный матч за 15 секунд на глазах переполненной арены.

Олимпиада. Мужчины. 1/4 финала
Испания — Египет — 29:28 ОТ (8:12, 17:13, 5:4)
Германия — Франция — 35:34 ОТ (14:17, 15:12, 6:5)

Олимпийский гандбольный турнир у мужчин вступил в решающую стадию. В среду на нем играют мужские четвертьфиналы, и уже первые два подарили столько острых ощущений, что хватило бы на весь плей-офф. А ведь это только начало.

В утреннем матче Испания, неизменно входящая в число претендентов на самые высокие места, еле справилась с амбициозным Египтом. «Фараоны» в группе проиграли только Дании, сведя вничью встречу с хозяевами Игр и взяв верх над Норвегией. А в четвертьфинале к перерыву вели у Испании четыре мяча. Лишь ценой огромных усилий европейцам удалось затащить Египет в овертайм и там выиграть в один мяч. Но это была только разминка перед главной драмой дня.

Рекордная аудитория

Сборная Франции, начав олимпийские соревнования в ранге действующего обладателя титула и главного фаворита, на предварительной стадии явно не блистала. «Трехцветные» развалились во втором тайме игры с Данией, не смогли ничего противопоставить Норвегии, отскочили во встрече с упомянутым Египтом, уступая «-4» к перерыву. И лишь победы над аутсайдерами из Аргентины и Венгрии вывели их в плей-офф с четвертого места.

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Но там команды ждал переезд в Лилль и забитые до отказа трибуны футбольной арены «Пьер Моруа». Согласно протоколу, на матче с Германией собралась аудитория в 27 014 зрителей — для гандбола немыслимые цифры. В такой атмосфере Франция все равно была фаворитом, хотя немцы и выиграли свою группу, показав шикарный гандбол.

Тем более что и состав у хозяев по именам как минимум не слабее. Чего стоит один Никола Карабатич — трехкратный олимпийский чемпион. И вопреки многим прогнозам именно Франция контролировала ход игры. В атаке здорово выглядел Дика Мем, отличный матч провел голкипер Венсан Жерар, совершивший 24 спасения. Первый тайм хозяева выиграли с перевесом в три мяча, а всего за полторы минуты после перерыва удвоили свое преимущество — 20:14. Шесть мячей по такой игре могли стать приговором Германии.

Никола Карабатич.
Фото Global Look Press

Оглушительный провал

Но команда Альфреда Гисласона не сдалась и начала понемногу наверстывать упущенное. В середине тайма они не пропускали больше семи минут, и за это время успели отыграться и выйти вперед — 26:25. Но и Францию было еще рано списывать со счетов. Благодаря Мему и Юго Деска «Трехцветные» вступили в последнюю минуту игры с перевесом «+2». А дальше случилось что-то невероятное.

Жерар парировал очередной бросок, но мяч ушел в аут, и Германия снова начала позиционную атаку. Когда играть оставалось 15 секунд, Янник Кольбахер заработал семиметровый, реализованный Ренарсом Ушинсом. После этого мяч был у Франции, оставалось только не потерять его до финальной сирены. Более того, хозяева за шесть секунд до конца даже взяли тайм-аут. Что могло пойти не так?

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А вот что. Герой матча у Франции Мем, разыгрывая мяч в центре поля, необъяснимым образом замешкался, и его передача угодила прямо в руки все тому же Кольбахеру. Тот отправил мяч Ушинсу, и лидер немецких атак (14 голов за матч) ровно на последней секунде поразил ворота! Судьи даже прибегли к видеопросмотру, чтобы убедиться — гол был до истечения времени.

Дополнительное время получилось не менее драматичным — теперь уже Франция сравняла счет за 15 секунд до конца, но немцы успели провести свою результативную атаку, и Ушинс поставил победную точку. Карабатич и компания вылетают с турнира, а Германия в полуфинале вышла на Испанию.

Олимпиада
Сборная Германии по гандболу
Сборная Испании по гандболу
Сборная Франции по гандболу
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