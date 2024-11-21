Вяхирева: «Присутствует зависть, что не поехали на Олимпиаду. Но это жизнь»

Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева рассказала, с какими чувствами смотрела Игры в Париже.

— Сергей Шишкарев выразил уверенность, что поедем на Олимпиаду. Вас это мотивирует?

— Абсолютно. Международные соревнования — это то, почему мы в сборной, почему мы хотим играть. Если мы понимаем, что сможем сыграть на Олимпиаде, чемпионате мира и Европы, то это будет запредельная мотивация.

— С какими чувствами смотрели Олимпиаду в Париже?

— Лежала на пляже и смотрела. Конечно, мне грустно. Хотела быть там. Я использовала время для себя. Есть как есть. Присутствует определенная зависть, но это жизнь, — сказала Вяхирева.

29-летняя россиянка выступает за французский клуб «Брест-Бретань» с лета 2024 года.

Российские команды отстранены от международных соревнований с 2022 года.