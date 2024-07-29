Сборная Швеции по гандболу обыграла Испанию на Олимпиаде-2024
Сборная Швеции обыграла Испанию в групповом турнире Олимпийских игр в Париже — 29:26.
Самым результативным игроком встречи стал Даниэль Фернандес (Испания) — 7 голов после 8 бросков.
После двух туров Швеция и Испания набрали по 2 очка и занимают 2-е и 3-е места в группе A, соответственно. Лидирует сборная Германии с 4 очками.
Гандбол
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Группа A
Швеция — Испания — 29:26 (11:11)
«Paris Expo Porte de Versailles».
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