Сборная Швеции по гандболу обыграла Испанию на Олимпиаде-2024

Сборная Швеции обыграла Испанию в групповом турнире Олимпийских игр в Париже — 29:26.

Самым результативным игроком встречи стал Даниэль Фернандес (Испания) — 7 голов после 8 бросков.

После двух туров Швеция и Испания набрали по 2 очка и занимают 2-е и 3-е места в группе A, соответственно. Лидирует сборная Германии с 4 очками.

Гандбол

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Группа A

Швеция — Испания — 29:26 (11:11)

«Paris Expo Porte de Versailles».