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Рио-2016

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Шишкарев: «Сень, не дожидаясь ответа, кинулась к президенту: «Владимир Владимирович, а можно с вами на палку?!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Основатель Группы компаний «Дело», председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о встрече в Кремле олимпийских чемпионок Рио-2016 с президентом РФ Владимиром Путиным.

— После Рио на встречу с президентом страны я принес гандбольный мяч с надписью «Владимир Путин» и автографами всей сборной. Кремль, огромный зал — стоим, ждем. Появляется Владимир Владимирович — и я слышу шепот девчонок за спиной: надо, мол, рвануть к нему навстречу, вдруг сейчас поздоровается и уйдет? Оборачиваюсь к ним: «Тихо!»

Владимир Владимирович шагает, все спортсмены пытаются с ним поздороваться и сфотографироваться. Доходит до нас, Александр Жуков представляет: «Это Сергей Шишкарев, обеспечивший победу...» — «Да, знаем такого парня». Ира Близнова, заикаясь, хочет что-то сказать — но не в силах даже выговорить «Владимир Владимирович». Я перехватываю слово: «Вот мяч, отмытый от пота, слез и шампанского! Вам!»

— Принял?

— Берет: «Да, вижу — новый...» Лупит об пол: «Таким и прибить можно!» — «Мы в финале француженок и прибили». Завязался диалог. Девчонки селфи делали и так, и эдак. Тут подходит ко мне Анна Сень: «Могу я с Владимиром Владимировичем на палку сняться?»

— На палку?!

— Палка для селфи. Всю Олимпиаду с ней пробегала. Я поразился: «Ты как сюда-то ее пронесла?! Убери! Нас сейчас вытолкают». Сень: «Я хотя бы спрошу». И, не дожидаясь ответа, кинулась к президенту: «Владимир Владимирович, а можно с вами на палку?!» Он чуть насторожился, потом усмехнулся: «Можно!» Девчонки сразу набежали, Сень извлекла откуда-то свою палку — и появилась фотография, которая гуляла по газетам.

Основатель Группы компаний &laquo;Дело&raquo; Сергей Шишкарев (слева) и&nbsp;бывший генеральный директор московского &laquo;Спартака&raquo; Евгений Мележиков на&nbsp;пресс-конференции, посвященной началу съемок фильма о&nbsp;футболисте &laquo;Спартака&raquo; Федоре Черенкове. Сергей Шишкарев: «Черенков забил «Астон Вилле» — и я расколотил яблоком окно»

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