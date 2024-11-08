Шишкарев — об экс-тренере сборной, с которым завоевали серебро в Токио-2020: «Алексеев — трус»

Основатель Группы компаний «Дело», председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение об экс-тренере российской сборной Алексее Алексееве, под руководством которого наши гандболистки завоевали серебряные медали на Олимпиаде-2020.

— Почему женская сборная не выиграла в Токио?

— Моя ошибка.

— В чем?

— Поставил главным тренером не того человека.

— Вы про Алексеева?

— Да. А поставил почему? Мне его Трефилов рекомендовал.

— Чем плох Алексеев?

— Оказалось — трус.

— Как же Евгений Васильевич его не разглядел?

— Алексеев после сборной пошел по клубам, но результата не добивался. Трефилов меня попросил: «Давай его в «Кубань» возьмем? Хоть на 150 тысяч зарплаты!» — «Зачем он тебе?» — «Пусть Леша поработает...» Ладно, уговорил.

А буквально месяц назад Трефилов сидит со мной на трибуне. Произносит уже другие слова: «Да, Алексеев — трус». — «Что ж ты мне его нахваливал в 2020-м, Треф?!» В итоге ключевую ошибку совершил глава федерации Шишкарев. Назначил не того человека.

— Серебро-то на Олимпиаде завоевали.

— Время спустя я узнал, что девчонки собрались сами после разгромного поражения от Швеции: «Что нам эти тренеры? Мы же лучшие! Никого не слушаем — поперли!» Представляете, какой потенциал у команды — если дошла до финала?

— Колоссальный.

— А если бы этой командой еще управлял Треф?

— Золото было бы наше.

— Я не сомневаюсь.

— Сегодня на Олимпиаду в Токио кого назначили бы?

— Томаша Главаты, словака. Девочки, которые подошли ко второй Олимпиаде, настолько превосходили своих сверстниц в мировом гандболе, что им нужен был особый человек. Который их соединит, найдет схему. Главаты смог бы.