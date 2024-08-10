Норвегия — Франция: смотреть трансляцию финала Олимпиады (гандбол, женщины)
Финал женского гандбольного турнира на Олимпиаде-2024 пройдет 10 августа
Сборные Норвегии и Франции сыграют в финале женского гандбольного турнира на Олимпиаде в Париже. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
В полуфинале сборная Норвегии обыграла команду Дании (25:21), а Франция оказалась сильнее Швеции (31:28).
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.
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