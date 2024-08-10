Сборные Норвегии и Франции сыграют в финале женского гандбольного турнира на Олимпиаде в Париже. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

В полуфинале сборная Норвегии обыграла команду Дании (25:21), а Франция оказалась сильнее Швеции (31:28).

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.