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Париж-2024

Сегодня, 16:47

Немецкие гандболисты в овертайме обыграли сборную Франции и вышли в полуфинал Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Германии в четвертьфинале гандбольного турнира Олимпиады-2024 обыграла в овертайме Францию со счетом 35:34.

В полуфинале немцы сыграют со сборной Испании. Встреча пройдет 9 августа.

В других четвертьфиналах Норвегия сыграет со Словенией, а Дания встретится со Швецией.

Гандбол

Лилль (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

1/4 финала

Германия — Франция — 35:34 (14:17, 15:12) ОТ

«Stade Pierre-Mauroy».

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