Немецкие гандболисты в овертайме обыграли сборную Франции и вышли в полуфинал Олимпиады-2024
Сборная Германии в четвертьфинале гандбольного турнира Олимпиады-2024 обыграла в овертайме Францию со счетом 35:34.
В полуфинале немцы сыграют со сборной Испании. Встреча пройдет 9 августа.
В других четвертьфиналах Норвегия сыграет со Словенией, а Дания встретится со Швецией.
Гандбол
Лилль (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
1/4 финала
Германия — Франция — 35:34 (14:17, 15:12) ОТ
«Stade Pierre-Mauroy».
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