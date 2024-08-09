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Сегодня, 20:00

Мужская сборная Германии по гандболу обыграла Испанию и вышла в финал Олимпиады

Руслан Минаев
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Мужская сборная Германии стала первым финалистом гандбольного турнира Олимпийских игр в Париже.

В полуфинале немцы победили сборную Испании со счетом 25:24.

Соперником Германии в финале станет победитель матча Словения — Дания. Проигравшая сборная встретится с Испанией в игре за бронзу.

Александр Ляказетт&nbsp;&mdash; Фермин Лопес. Олимпиада-2024: финал футбольного турнира Франция — Испания. Онлайн-трансляция 9 августа

Гандбол

Лилль (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

1/2 финала

Германия — Испания — 25:24 (12:12)

«Stade Pierre-Mauroy».

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
Гандбол
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