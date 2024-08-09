Мужская сборная Германии по гандболу обыграла Испанию и вышла в финал Олимпиады
Мужская сборная Германии стала первым финалистом гандбольного турнира Олимпийских игр в Париже.
В полуфинале немцы победили сборную Испании со счетом 25:24.
Соперником Германии в финале станет победитель матча Словения — Дания. Проигравшая сборная встретится с Испанией в игре за бронзу.
Гандбол
Лилль (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
1/2 финала
Германия — Испания — 25:24 (12:12)
«Stade Pierre-Mauroy».
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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