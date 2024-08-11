Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Гандбол

Париж-2024

Сегодня, 13:15

Германия — Дания: смотреть трансляцию финала Олимпиады в гандболе у мужчин

Германия сыграет с Данией сыграют в финале мужского гандбольного турнира Олимпиды 11 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Олимпиада.
Фото Reuters

Сборные Германии и Дании сыграют в финале мужского гандбольного турнира Олимпийских игр-2024 в воскресенье, 11 августа. Матч за золотую медаль состоится на арене «Пьер Моруа» в Вильнев-д'Аске (Франция). Начало — в 14.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция заключительного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации (комментарии доступны на английском языке).

В 1/2 финала мужского гандбольного турнира немецкая сборная победила Испанию со счетом 25:24. Датчане были сильнее команды Словения — 31:30.

Гандбол
Олимпиада
2
2
Читайте также
В Париже на Олимпиаде-2024 впервые в истории прошел любительский марафон
Интерсекс-боксерша Линь Юйтин стала олимпийской чемпионкой в Париже
Жители Курска рассказали о моменте падения сбитой украинской ракеты на жилой дом
«Крылья Советов» – «Факел», 11 августа 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура РПЛ сезона 2024/2025
В Москве задержали врезавшегося в дом на машине каршеринга подростка
Цзю оценил победу провалившей гендерный тест боксерши на ОИ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

США — Италия: смотреть трансляцию финала Олимпиады в волейболе у женщин
Новости
RSS RSS
Все новости