Сборная Дании по гандболу победила на Олимпиаде-2024
Мужская сборная Дании по гандболу обыграла команду Германии в финале Олимпийских игр-2024.
Матч завершился со счетом 39:26 (21:12).
Дания во второй раз в истории выиграла золото Олимпиады. Ранее они побеждали на Играх-2016.
У Германии на счету теперь 3 серебряных медали Олимпиады. Также у немцев есть 1 золото и 1 бронза.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.
Олимпийские игры
Лилль (Франция)
Мужчины
Финал
Германия — Дания — 26:39 (12:21)
«Stade Pierre-Mauroy».
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