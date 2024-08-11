Сборная Дании по гандболу победила на Олимпиаде-2024

Мужская сборная Дании по гандболу обыграла команду Германии в финале Олимпийских игр-2024.

Матч завершился со счетом 39:26 (21:12).

Дания во второй раз в истории выиграла золото Олимпиады. Ранее они побеждали на Играх-2016.

У Германии на счету теперь 3 серебряных медали Олимпиады. Также у немцев есть 1 золото и 1 бронза.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.

Олимпийские игры

Лилль (Франция)

Мужчины

Финал

Германия — Дания — 26:39 (12:21)

«Stade Pierre-Mauroy».