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Гандбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала у женщин

В женском гандбольном турнире на Олимпиаде-2024 6 августа пройдут четвертьфиналы
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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В женском гандбольном турнире на Олимпиаде-2024 6 августа пройдут четвертьфиналы.
Фото Global Look Press

Во вторник, 6 августа, на летних Олимпийских играх-2024 пройдет 11-й медальный день. В женском гандбольном турнире пройдут четвертьфиналы. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.

Полуфиналы состоятся 8 августа. Игра за 3-е место и финал запланированы на 10 июля.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Гандбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала у женщин

  • 10.30 Дания — Нидерланды
  • 14.30 Франция — Германия
  • 18.30 Венгрия — Швеция
  • 22.30 Норвегия — Бразилия

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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