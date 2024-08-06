В женском гандбольном турнире на Олимпиаде-2024 6 августа пройдут четвертьфиналы

Во вторник, 6 августа, на летних Олимпийских играх-2024 пройдет 11-й медальный день. В женском гандбольном турнире пройдут четвертьфиналы. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.

Полуфиналы состоятся 8 августа. Игра за 3-е место и финал запланированы на 10 июля.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Гандбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала у женщин

10.30 Дания — Нидерланды

14.30 Франция — Германия

18.30 Венгрия — Швеция

22.30 Норвегия — Бразилия

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.