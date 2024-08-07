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Гандбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала у мужчин

Четвертьфиналы мужского гандбольного турнира на Олимпиаде-2024 пройдут 7 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Четвертьфиналы мужского гандбольного турнира на Олимпиаде-2024 пройдут 7 августа.

В среду, 7 августа, на мужском гандбольном турнире в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже пройдут четвертьфиналы. «СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Гандбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала у мужчин

  • 10.30. Испания — Египет.
  • 14.30. Германия — Франция.
  • 18.30. Дания — Швеция.
  • 22.30. Норвегия — Словения.

Матчи 1/2 финала пройдут 9 августа. Матч за 3-е место и финал запланированы на 11 июля.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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