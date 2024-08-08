Гандбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/2 финала у женщин

Матчи 1/2 финала женского гандбольного турнира Олимпийских игр-2024 в Париже пройдут в четверг, 8 августа. Публикуем расписание соревнований. Время начала — московское.

Расписание полуфинала соревнований по гандболу

8 августа, четверг

17.30 Швеция — Франция

22.30 Норвегия — Дания

Матч за 3-е место и финал состоятся 10 августа.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

Полностью расписание соревнований по гандболу в Париже-2024 читайте в специальном разделе на нашем сайте.