Матчи 1/2 финала мужского гандбольного турнира Олимпийских игр-2024 в Париже пройдут в пятницу, 9 августа.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Гандбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/2 финала у мужчин

17.30 Германия — Испания

22.30 Словения — Дания

Матч за 3-е место и финал запланированы на 11 июля. Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.