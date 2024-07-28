Женская сборная Франции по гандболу обыграла Нидерланды на Олимпиаде-2024

Женская сборная Франции по гандболу победила Нидерланды в матче группового турнира Олимпийских игр в Париже — 32:28.

Самым результативным игроком встречи стала Хлоя Валентини (Франция) — 10 голов после 12 бросков.

Франция одержала вторую победу на Олимпиаде и возглавила группу B — 4 очка. Нидерланды с 2 очками — на втором месте. Далее идут Венгрия, Бразилия и Ангола (по 2 очка).

Гандбол

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Группа B

Франция — Нидерланды — 32:28

«Paris Expo Porte de Versailles»