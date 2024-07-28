Женская сборная Франции по гандболу обыграла Нидерланды на Олимпиаде-2024
Женская сборная Франции по гандболу победила Нидерланды в матче группового турнира Олимпийских игр в Париже — 32:28.
Самым результативным игроком встречи стала Хлоя Валентини (Франция) — 10 голов после 12 бросков.
Франция одержала вторую победу на Олимпиаде и возглавила группу B — 4 очка. Нидерланды с 2 очками — на втором месте. Далее идут Венгрия, Бразилия и Ангола (по 2 очка).
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Группа B
Франция — Нидерланды — 32:28
«Paris Expo Porte de Versailles»
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