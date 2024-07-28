Женская сборная Норвегии по гандболу обыграла Данию на Олимпиаде-2024

Женская сборная Норвегии победила Данию в групповом турнире по гандболу на Олимпийских играх в Париже — 27:18.

Самыми результативными игроками встречи стали норвежки Вероника Кристиансен и Кари Братсет Дале — по 6 голов.

Норвегия 30 июля сыграет с Южной Кореей, Дания в этот же день встретится со Швецией.

Гандбол

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

Дания — Норвегия — 18:27 (8:14)

«Paris Expo Porte de Versailles».