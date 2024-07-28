Женская сборная Норвегии по гандболу обыграла Данию на Олимпиаде-2024
Женская сборная Норвегии победила Данию в групповом турнире по гандболу на Олимпийских играх в Париже — 27:18.
Самыми результативными игроками встречи стали норвежки Вероника Кристиансен и Кари Братсет Дале — по 6 голов.
Норвегия 30 июля сыграет с Южной Кореей, Дания в этот же день встретится со Швецией.
Гандбол
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Группа A
Дания — Норвегия — 18:27 (8:14)
«Paris Expo Porte de Versailles».
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