Бразильская гандболистка на руках отнесла травмированную соперницу на скамейку во время матча на Олимпиаде

Бразильская гандболистка Тамирес Араухо помогла своей сопернице и капитану сборной Анголы Албертине Кассоме, получившей травму во время матча на Олимпиаде-2024 в Париже.

В начале второго тайма Кассома из-за повреждения не могла самостоятельно покинуть площадку. Араухо подошла к представительнице Анголы, взяла ее на руки и отнесла на скамейку запасных.

Бразилия обыграла Анголу со счетом 30:19. Эта победа позволила бразильянкам подняться на четвертое место в группе B женского гандбольного турнира и выйти в плей-офф.

Сборная Анголы после поражения от Бразилии опустилась на пятую строчку и вылетела с Олимпиады.