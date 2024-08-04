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Париж-2024

Сегодня, 01:38

Бразильская гандболистка на руках отнесла травмированную соперницу на скамейку во время матча на Олимпиаде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бразильянка Тамирес Араухо несет капитана сборной Анголы Албертину Кассому на скамейку запасных.
Фото Reuters

Бразильская гандболистка Тамирес Араухо помогла своей сопернице и капитану сборной Анголы Албертине Кассоме, получившей травму во время матча на Олимпиаде-2024 в Париже.

В начале второго тайма Кассома из-за повреждения не могла самостоятельно покинуть площадку. Араухо подошла к представительнице Анголы, взяла ее на руки и отнесла на скамейку запасных.

Бразилия обыграла Анголу со счетом 30:19. Эта победа позволила бразильянкам подняться на четвертое место в группе B женского гандбольного турнира и выйти в плей-офф.

Сборная Анголы после поражения от Бразилии опустилась на пятую строчку и вылетела с Олимпиады.

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