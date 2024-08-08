Борец из Новороссийска Рустам Ассакалов, представляющий Узбекистан, проехался по Олимпиаде.

40-летний Рустам Ассакалов сменил гражданство очень давно — более 10 лет назад, но тем удивительнее, что именно в Париже его отделяли от медали всего несколько минут схватки за бронзу с кубинцем Габриэлем Росильоном. Но никакого уважения к аксакалу более молодой кубинец не испытал — когда представитель Узбекистана получил травму плеча, начал давить на эту руку, и Рустам был вынужден сняться со схватки. До этого за богатую карьеру он завоевал лишь две медали на чемпионатах мира — серебро и бронзу. Олимпийскую мечту так исполнить и не удалось.

Мы поговорили с россиянином, сменившим гражданство.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Греко-римская борьба, до 97 кг. Матч за 3-е место

Рустам Ассакалов (Узбекистан) — Габриэль Алехандро Росильо Кинделан (Куба) — 0:2

Никогда такого не было

— Травма раньше не беспокоила?

— Да ничего такого не было, ***. А тут рука хрустнула. «Хрум» — прям звук услышал. А он дергает за руку, и я чувствую, как она туда-сюда ходит. У меня такой характер — всегда идти до конца. Если есть хоть небольшой шанс продолжить, я продолжаю. Но здесь уже ничего нельзя было сделать. Может, там вообще мышца оторвалась. Жопа! Пойду сейчас ко врачу.

— Что случилось в схватке за бронзу? — спрашиваю борца.

— Начал бросать, докручивать. И у меня плечо вышло с места. Играет плечо. Я попытался продолжить, но он начал меня дергать за эту руку вниз.

— Специально?

— Ну да. Но я бы, наверное, тоже так делал. (Смеется.)

Рустам Ассакалов и Габриэль Росильо. Фото Reuters

— Это ваш последний поединок?

— Да, я завершил карьеру. Счастлив, что прошел такой путь. Не на такой ноте хотел закончить. Считаю, что мог выиграть. Всевышний предопределяет, твое это или нет. Три раза я был на Олимпиадах — и так и не получил медали. Значит, это не мое. Предопределено так свыше. Я нормально боролся здесь. В 40 лет! Но так суждено.

Всегда загонялся по поводу того, что Олимпиада — важный турнир. А вчера боролся как на тренировке. Давления не чувствовал. Жаль, что не смог добороться. Я был готов психологически, физически. В 40 лет я никому не уступаю.

— Продолжать точно не хотите?

— Мне 40 лет, брат. Тебе сколько лет?

— 31.

— А я 31 год тренируюсь! У меня трое детей, семья. Отец, мать живы, здоровы все. Жизнь уже сложилась.

Сменил гражданство из-за судейского скандала

— У вас была долгая карьера. Чем гордитесь больше всего?

— Я многих детей мотивировал на занятия борьбой. Я сам — тренер, открыл свою академию спорта.

— А медаль у вас есть главная?

— Честно, Олимпиада была моей мечтой. Но, к сожалению, осуществить мечту мне не удалось.

— Вы решились сменить российский флаг на узбекский после истории на одном из турниров...

— Да, было дело на чемпионате России в 2009 году.

— Говорили, что вас засудили.

— Да. Судьи тогда были, так сказать, не на моей стороне. И я сразу понял, что надо переходить в другую сборную. Родные поддержали, я же был уже взрослым человеком.

— В нашей федерации удерживать вас не пытались? Вот это давление, что вы предатель...

— Нет. Я был всего лишь призером чемпионата России. Я ушел, когда был никому не интересен. Тогда было другое время.

Фото Reuters

— И это было не зря?

— Конечно! У меня восемь медалей чемпионатов Азии, весь комплект наград с Азиатских игр, победа на Исламских играх, серебро и бронза чемпионатов мира. Только вот на Олимпиаде не получалось — пятое место.

— Понравилась организация в Париже?

— Честно сказать... Недавно в Китае были Азиатские игры. Здесь хуже. Китайцы умеют организовывать все это дело.

— Я на днях был на боксе, впечатлен интерсекс-женщиной. Как вам это явление?

— Отношусь к этому явлению отрицательно. Это что, оно? Как об этом говорить? Это отвратительно, мерзко. Деградация. У них не должно быть права выступать. Вы представляете себе силу удара мужчины? Даже если это самый слабый мужчина, все равно он сильнее женщины, если бьет. Как это возможно? Как? Это просто омерзительно.