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Париж-2024

Сегодня, 18:15

«Когда нагло отбирают мечту, хочется доказать, что это ошибка». Как бывшие россияне выступают на олимпийском турнире борцов

Борец Ассакалов подвел итоги выступления на Олимпиаде-2024
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Рустам Ассакалов.
Фото AFP
Россияне не поехали на Олимпиаду, но помогали другим сборным.

Российских борцов на Олимпийских играх нет. Изначально МОК пригласил в Париж 10 наших спортсменов, но нашей федерацией было принято решение бойкотировать соревнования. Поэтому в стартовых протоколах не найти привычных фамилий Садулаева, Сидакова и других наших звезд. Но есть спортсмены российского происхождения в других командах, и их немало.

«Отдал победу собственными руками»

Борец греко-римского стиля Рустам Ассакалов до 2012 года выступал за сборную России, а потом перешел под флаг Узбекистана. В составе этой сборной он дважды становился призером чемпионатов мира и трижды выигрывал чемпионат Азии. В Париже в категории до 97 кг Ассакалов уступил в четвертьфинале олимпийскому чемпиону Рио-2016 и четырехкратному чемпиону мира Артуру Алексаняну, причем проиграл на последних секундах. 40-летний спортсмен рассказал, что давно мечтал встретиться именно с этим соперником.

— Игры в Париже для меня точно последние, — со слезами на глазах поделился Ассакалов. — Я сам виноват, что так получилось — нужно было дотерпеть эти 29 секунд. А я все отдал собственными руками. Испытываю огромное чувство вины перед страной, а страна начинается с семьи. Они меня так готовили к этим Играм... Перед Олимпиадой я просил Аллаха, чтобы он дал мне возможность сразиться с олимпийским чемпионом, с Алексаняном — и все случилось, и я был так близок к победе как никогда...

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— Чего стоит подготовиться к Олимпиаде в 40 лет?

— Вы себе даже не представляете, чего это стоит! У меня трое детей, и, представляете, жена рассказывает, что везет младшего в садик, а тот говорит: «Мечтаю, чтобы папа встретился с олимпийским чемпионом и победил». Я встретился с Алексаняном и как никогда был близок к победе.

— Вы выступали за сборную России. С участием россиян турнир по борьбе был бы более интересным и конкурентным?

— Наверное, сейчас я больше сосредоточен на себе. И мне на этих Играх сложно жаловаться на соперников и конкуренцию, когда так все получилось. Но россияне точно выступили бы достойно. Во всех весах в команде есть кому бороться за медали.

Рустам Ассакалов (в синей форме) и Артур Алексанян.
Фото AFP

«Была очевидная судейская ошибка»

В отличие от нашей команды белорусские спортсмены приняли приглашение МОК. Точнее, оно в конечном счете было принято только 20-летним Абубакаром Хасланхановым. Магомедхабиб Кадимагомедов первоначально допущен не был, но подал апелляцию на решение и выиграл дело. Оба спортсмена, выступающие за белорусскую команду, родились в Дагестане. В четвертьфинале олимпийского турнира по греко-римской борьбе до 97 кг Хасланханов проиграл египтянину Мохаммеду Габру.

— Была очевидная судейская ошибка, — рассказал тренер белорусской команды по греко-римской борьбе Виктор Сосуновский. — Если снимается балл соперника, то по правилам необходимо или отправить его в партер, или отдать балл нам. Но этого не произошло. Апелляция на результат? Вряд ли что-то уже пересмотрят. Такого в практике больших турниров не бывает.

— Вы ведь плотно общаетесь с российскими борцами...

— Конечно. Мы работали с ребятами из российской команды на предолимпийских сборах во Владикавказе. Как раз в процессе сборов ваша команда отказалась от участия в Играх в Париже, но ребята продолжили помогать готовиться другим командам.

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— Вы недавно завершили карьеру. Поясните, как сохранить мотивацию в этой ситуации?

— Олимпиада — мечта любого спортсмена. В нашем виде спорта — точно. Это главная вершина в карьере. И когда у тебя нагло отбирают эту мечту, хочешь доказать, что те, кто это сделали, допустили ошибку.

Турнир по борьбе в Париже продолжается, и вечером во вторник на нем будут разыграны первые награды среди представителей греко-римского стиля.

Олимпиада
Абдулрашид Садулаев
МОК
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