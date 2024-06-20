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Париж-2024

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Кормье: «Сложно оценивать Олимпийские игры без российских борцов»

Алина Савинова
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на информацию о том, что МОК не допустил российских борцов до участия в Олимпийских играх.

«Сложно полноценно оценивать Олимпийские игры без российских борцов. Много лучших борцов на планете из России. Я разговаривал с Заурбеком Сидаковым сегодня. Он сказал, что его не допустили до соревнований. Это не хорошо. Много лучших ребят не будут принимать участие в Олимпийских играх. Это отнимает у многих спортсменов возможность стать олимпийскими чемпионами», — цитирует Кормье MMA.Metaratings.ru.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил только четверых российских борцов вольного стиля: Начына Монгуша, Шамиля Мамедова, Арслана Багаева и Абдуллу Курбанова.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна.

Источник: Metaratings.ru.
Олимпиада
Даниэль Кормье
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