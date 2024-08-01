Соревнования по борьбе на Олимпиаде в Париже пройдут с 5 по 11 августа

Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх 2024 года будут проходить с 5 по 11 августа на «Арене Шан-де-Марс» на Марсовом поле. 288 атлетов будут принимать участие в 18 различных весовых категориях.

Мужчины будут соревноваться в вольной и греко-римской борьбе, в то же время женщины будут принимать участие только в вольной борьбе, где будут разыграны 18 комплектов медалей.

Борьба была представлена на каждых современных олимпийских играх в том числе в Париже в 1900 году. Российские спортсмены отказались от участия в борцовском турнире.

Греко-римская борьба (мужчины и женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

5 августа, понедельник

16:00 — в/к до 60 и 130 кг. 1/8 финала

17:20 — в/к до 60 и 130 кг. 1/4 финала

22:00 — в/к до 60 кг. Полуфинал

22:20 — в/к до 130 кг. Полуфинал

6 августа, вторник

12:00 — в/к до 60 и 130 кг. Утешительный турнир

12:30 — в/к до 77 и 97 кг. 1/8 финала

13:50 — в/к до 77 и 97 кг. 1/4 финала

19:15 — в/к до 77 кг. Полуфинал

19:35 — в/к до 97 кг. Полуфинал

20:30 — в/к до 60 кг. Схватка за третье место

20:55 — в/к до 60 кг. Финал

21:05 — в/к до 130 кг. Схватка за третье место

21:30 — в/к до 130 кг. Финал

7 августа, среда

12:00 — в/к до 77 и 97 кг. Утешительный турнир

12:30 — в/к до 67 и 87 кг. 1/8 финала

13:50 — в/к до 67 и 87 кг. 1/4 финала

19:15 — в/к до 67 кг. Полуфинал

19:35 — в/к до 87 кг. Полуфинал

20:30 — в/к до 77 кг. Схватка за третье место

20:55 — в/к до 77 кг. Финал

21:05 — в/к до 97 кг. Схватка за третье место

21:30 — в/к до 97 кг. Финал

8 августа, четверг

12:00 — в/к до 67 и 87 кг. Утешительный турнир

20:30 — в/к до 67 кг. Схватка за третье место

20:55 — в/к до 67 кг. Финал

21:05 — в/к до 87 кг. Схватка за третье место

21:30 — в/к до 87 кг. Финал

Полное расписание соревнований по греко-римской борьбе доступно в разделе на сайте «СЭ».