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Борьба греко-римская

Париж-2024

Сегодня, 02:00

Греко-римская борьба (мужчины и женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по борьбе на Олимпиаде в Париже пройдут с 5 по 11 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Арена Шан-де-Марс».
Фото Global Look Press

Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх 2024 года будут проходить с 5 по 11 августа на «Арене Шан-де-Марс» на Марсовом поле. 288 атлетов будут принимать участие в 18 различных весовых категориях.

Мужчины будут соревноваться в вольной и греко-римской борьбе, в то же время женщины будут принимать участие только в вольной борьбе, где будут разыграны 18 комплектов медалей.

Борьба была представлена на каждых современных олимпийских играх в том числе в Париже в 1900 году. Российские спортсмены отказались от участия в борцовском турнире.

Греко-римская борьба (мужчины и женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

5 августа, понедельник

16:00 — в/к до 60 и 130 кг. 1/8 финала
17:20 — в/к до 60 и 130 кг. 1/4 финала
22:00 — в/к до 60 кг. Полуфинал
22:20 — в/к до 130 кг. Полуфинал

6 августа, вторник

12:00 — в/к до 60 и 130 кг. Утешительный турнир
12:30 — в/к до 77 и 97 кг. 1/8 финала
13:50 — в/к до 77 и 97 кг. 1/4 финала
19:15 — в/к до 77 кг. Полуфинал
19:35 — в/к до 97 кг. Полуфинал
20:30 — в/к до 60 кг. Схватка за третье место
20:55 — в/к до 60 кг. Финал
21:05 — в/к до 130 кг. Схватка за третье место
21:30 — в/к до 130 кг. Финал

7 августа, среда

12:00 — в/к до 77 и 97 кг. Утешительный турнир
12:30 — в/к до 67 и 87 кг. 1/8 финала
13:50 — в/к до 67 и 87 кг. 1/4 финала
19:15 — в/к до 67 кг. Полуфинал
19:35 — в/к до 87 кг. Полуфинал
20:30 — в/к до 77 кг. Схватка за третье место
20:55 — в/к до 77 кг. Финал
21:05 — в/к до 97 кг. Схватка за третье место
21:30 — в/к до 97 кг. Финал

8 августа, четверг

12:00 — в/к до 67 и 87 кг. Утешительный турнир
20:30 — в/к до 67 кг. Схватка за третье место
20:55 — в/к до 67 кг. Финал
21:05 — в/к до 87 кг. Схватка за третье место
21:30 — в/к до 87 кг. Финал

Полное расписание соревнований по греко-римской борьбе доступно в разделе на сайте «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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