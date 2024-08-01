Греко-римская борьба (мужчины и женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх 2024 года будут проходить с 5 по 11 августа на «Арене Шан-де-Марс» на Марсовом поле. 288 атлетов будут принимать участие в 18 различных весовых категориях.
Мужчины будут соревноваться в вольной и греко-римской борьбе, в то же время женщины будут принимать участие только в вольной борьбе, где будут разыграны 18 комплектов медалей.
Борьба была представлена на каждых современных олимпийских играх в том числе в Париже в 1900 году. Российские спортсмены отказались от участия в борцовском турнире.
Греко-римская борьба (мужчины и женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
5 августа, понедельник
16:00 — в/к до 60 и 130 кг. 1/8 финала
17:20 — в/к до 60 и 130 кг. 1/4 финала
22:00 — в/к до 60 кг. Полуфинал
22:20 — в/к до 130 кг. Полуфинал
6 августа, вторник
12:00 — в/к до 60 и 130 кг. Утешительный турнир
12:30 — в/к до 77 и 97 кг. 1/8 финала
13:50 — в/к до 77 и 97 кг. 1/4 финала
19:15 — в/к до 77 кг. Полуфинал
19:35 — в/к до 97 кг. Полуфинал
20:30 — в/к до 60 кг. Схватка за третье место
20:55 — в/к до 60 кг. Финал
21:05 — в/к до 130 кг. Схватка за третье место
21:30 — в/к до 130 кг. Финал
7 августа, среда
12:00 — в/к до 77 и 97 кг. Утешительный турнир
12:30 — в/к до 67 и 87 кг. 1/8 финала
13:50 — в/к до 67 и 87 кг. 1/4 финала
19:15 — в/к до 67 кг. Полуфинал
19:35 — в/к до 87 кг. Полуфинал
20:30 — в/к до 77 кг. Схватка за третье место
20:55 — в/к до 77 кг. Финал
21:05 — в/к до 97 кг. Схватка за третье место
21:30 — в/к до 97 кг. Финал
8 августа, четверг
12:00 — в/к до 67 и 87 кг. Утешительный турнир
20:30 — в/к до 67 кг. Схватка за третье место
20:55 — в/к до 67 кг. Финал
21:05 — в/к до 87 кг. Схватка за третье место
21:30 — в/к до 87 кг. Финал
Полное расписание соревнований по греко-римской борьбе доступно в разделе на сайте «СЭ».