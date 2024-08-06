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Борьба греко-римская

Париж-2024

Сегодня, 16:16

Бывший российский борец считает, что россияне на Олимпиаде выступили бы достойно

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Рустам Ассакалов
Рустам Ассакалов.
Фото AFP

Борец греко-римского стиля Рустам Ассакалов, представляющий Узбекистан, в четвертьфинале Игр-2024 проиграл на последних секундах олимпийскому чемпиону Рио-2016 и четырехкратному чемпиону мира Артуру Алексаняну.

40-летний спортсмен до 2012 года выступал за сборную России. После перехода в узбекскую команду он дважды становился призером чемпионатов мира.

— Игры в Париже для меня точно последние, — со слезами на глазах сказал Ассакалов. — Я сам виноват, что так все получилось. Нужно было дотерпеть эти 29 секунд. Испытываю огромное чувство вины перед своей страной, а страна начинается с семьи. У меня трое детей, и младший говорил, что мечтает, чтобы я встретился с олимпийским чемпионом и победил. Я встретился с Алексаняном и, как никогда, был близок к победе. Вы даже не представляете, чего стоит подготовиться к Олимпиаде в 40 лет!

— Вы выступали за сборную России. С их участием турнир по борьбе был более интересным и конкурентным?

— Наверное, сейчас я больше сосредоточен на себе. И мне на этих Играх сложно жаловаться на соперников и конкуренцию, когда так все получилось. Но россияне точно выступили достойно. Во всех весах в команде есть кому бороться за медали.

Михаин Лопес Нуньес (Куба ) и&nbsp;Амин Мирзазаде (Иран). Кому выгодно снятие россиян с Олимпиады? Расклады на борцовский турнир Парижа-2024
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