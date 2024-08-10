Лидия Ко из Новой Зеландии завоевала золото Олимпиады-2024 в соревнованиях по гольфу

Представительница Новой Зеландии Лидия Ко выиграла соревнования по гольфу на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Серебряным призером стала немка Эстер Хенселяйт. Бронза досталась Лин Ксю Джанет из Китая.

Соревнования по гольфу среди женщин на летней Олимпиаде в Париже проходили с 7 по 10 августа.

Гольф

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

Финал

1. Лидия Ко (Новая Зеландия) — 278

2. Эстер Хенселяйт (Германия) — 280

3. Лин Ксю Джанет (Китай) — 281