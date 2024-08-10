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Лидия Ко из Новой Зеландии завоевала золото Олимпиады-2024 в соревнованиях по гольфу
Представительница Новой Зеландии Лидия Ко выиграла соревнования по гольфу на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Серебряным призером стала немка Эстер Хенселяйт. Бронза досталась Лин Ксю Джанет из Китая.
Соревнования по гольфу среди женщин на летней Олимпиаде в Париже проходили с 7 по 10 августа.
Гольф
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Личное первенство
Финал
1. Лидия Ко (Новая Зеландия) — 278
2. Эстер Хенселяйт (Германия) — 280
3. Лин Ксю Джанет (Китай) — 281
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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