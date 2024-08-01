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Гольф (мужчины и женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Соревнования по гольфу на летних Олимпийских играх 2024 пройдут с 1 по 4 августа у мужчин и с 7 по 10 августа у женщин.
Спортсменами будут разыграны два комплекта медалей. И у мужчин, и у женщин в олимпийском турнире выступили по 60 участников. Соревнования состоятся на зеленых газонах Национального клуба в Гюйанкуре.
Гольф (мужчины и женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
1 августа, четверг
10:00. Мужчины. Личное первенство. 1-й раунд
2 августа, пятница
10:00. Мужчины. Личное первенство. 2-й раунд
3 августа, суббота
10:00. Мужчины. Личное первенство. 3-й раунд
4 августа, воскресенье
10:00. Мужчины. Личное первенство Финал
7 августа, среда
10:00. Женщины. Личное первенство 1-й раунд
8 августа, четверг
10:00. Женщины. Личное первенство 2-й раунд
9 августа, пятница
10:00. Женщины. Личное первенство 3-й раунд
10 августа, суббота
10:00. Женщины. Личное первенство Финал
Полное расписание соревнований по гольфу доступно в разделе на сайте «СЭ».