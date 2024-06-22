Заурбек давно думал о смене вида спорта, но мечтал о втором золоте Олимпиады.

Олимпийского чемпиона-2020, трехкратного чемпиона мира Заурбека Сидакова не допустили до Игр в Париже. Осетинский спортсмен не сможет взять вторую золотую медаль, причем не повезло не ему одному, но и другим титулованным борцам, в том числе Абдулрашиду Садулаеву и Зауру Угуеву. Теперь Сидаков собирается в ММА, о чем «СЭ» рассказал его друг, боец UFC Мухаммад Наимов.

«Он мне сказал, что не выступит. Только сейчас сказал, — сказал Наимо. — Это печальная новость, грустная. Мы только что по телефону говорили. Он говорит: «Вот так и вот так, Мухаммад...» Я говорю: «Брат, я знаю, как ты готовился...» У него очень серьезная травма была, и он через это перешел. «Я не знаю, что сказать, брат, как поддержать, я знаю, как ты хотел золото Олимпиады...»

«Мы об этом часто говорили [о возможном переходе в UFC], — отметил таджикский боец. — Он мне говорил, что после Олимпиады точно перейдет в ММА. Думаю, он перейдет. Он хочет драться в UFC. Для него мотивация — это UFC. Я даже с Али Абдель-Азизом на его счет поговорил, и ему очень интересно. Даже Генри Сехудо написал ему: «Если перейдешь — дай знать. Я здесь, чтобы помочь».

Сидаков еще два года назад говорил, что хочет попробовать себя в ММА. «Да, задумывался, но в борьбе все получается, и просто надеемся, что все будет хорошо, все наладится, — сказал Заурбек «СЭ» в мае 2022-го. — Чтобы перейти в ММА, тоже надо все по-новому начинать и пахать. А здесь мне надо только оттачивать и исправлять какие-то ошибки, недочеты, и буду чувствовать себя комфортно. А в ММА здоровье так не позволяет — бывают какие-то травмы, что-то болит. Когда свободное время бывает, увлекаюсь [тем, что бью по лапам]. Иногда в свободное время спаррингую с друзьями по боксу. Перчатки надеваем и просто боксируем между собой».

В сентябре 2023-го Сидаков в интервью «СЭ» подтвердил, что переход в новый вид спорта его интересует, но пока он сфокусирован на Олимпиаде: «Да, мысли есть, но сейчас допустили нас на международные старты, и пока хочется стать двукратным олимпийским чемпионом».

На Олимпиаду Заурбек не поедет — похоже, наступил момент для перехода в ММА. «Он [Сидаков] сильно заинтересован этим, он хочет в UFC, каждый день мне говорит, — рассказал Мухаммад Наимов «СЭ» в декабре 2023-го. — Я стараюсь от себя его мотивировать, сказать полезные вещи, что надо сделать и с кем надо работать, [с каким] менеджером, я имею в виду. Потихоньку, думаю, он перейдет. Для него, самое главное, нужен хороший менеджер, чтобы донес до Даны Уайта, до UFC, что есть такой борец, олимпийский чемпион и чемпион мира, кто хочет драться в UFC. Потому что UFC всегда ищет таких, они будут заинтересованы».

По словам Наимова, он уже попытался связать Сидакова с менеджером Али Абдель-Азизом, который работает с Исламом Махачевым, братьями Нурмагомедовыми, Сергеем Павловичем и многими другими звездами российских ММА. «Когда мы были в Осетии, на проспекте Мира когда гуляли, я начал его мотивировать, — сказал Наимов в свежем разговоре с «СЭ». — Я сказал: прикинь, Брюс Баффер назовет твое имя! Ты выходишь, олимпийский чемпион, туда-сюда. И только нужен хороший менеджер, и это Али Абдель-Азиз. Я сказал: если хочешь, я сейчас ему буду звонить! Я позвоню, так как у Али Абдель-Азиза помощник — мой брат близкий, Фирдавс. У него работает, тоже менеджерской деятельностью занимается. Я сказал: я сейчас могу ему позвонить, брат! Мы можем в этом году тебе бой сделать. Они очень обрадуются. Потом он сказал: я хочу Олимпиаду еще. Одна Олимпиада будет — даст Всевышний, перейду. Я его сильно мотивировал в этом».

Сам Сидаков уже намекнул, что продолжать борцовскую карьеру у него большой мотивации нет. «Я хочу поехать, но меня не допустили, — сказал он Ossetia News. — Дело не во мне. Сам бы я не отказался, как я могу отказаться от мечты? Если ситуация не изменится, я уже не вижу перспективы». О карьере в ММА Заурбек в последнее время не высказывался, но не стоит исключать, что план 28-летнего борца таков: провести несколько поединков в российских промоушенах, а затем в экспресс-режиме подписаться в UFC.