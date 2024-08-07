Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба вольная

Париж-2024

Сегодня, 13:45

Трагедия на Олимпиаде. Спортсменка из Индии лишилась медали из-за перевеса в 100 граммов

Спортсменка из Индии лишилась медали Олимпиады из-за перевеса в 100 граммов
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Винеш Пхогат
Винеш Пхогат.
Фото Reuters
Винеш Пхогат была дисквалифицирована с финала турнира по борьбе из-за невыполнения лимита по весу.

100 граммов — много или мало? Этот вопрос еще долго будет сидеть в голове индийской спортсменки Винеш Пхогат. Она пробилась в финал олимпийского турнира по борьбе, остановив по пути титулованную японку Юи Сусаки, но не вышла на решающую схватку с американкой Сарой Хильдебрандт. Все дело в том, что Винеш не выполнила положенный норматив по весу.

Михаин Лопес Нуньес (Куба ) и&nbsp;Амин Мирзазаде (Иран). Кому выгодно снятие россиян с Олимпиады? Расклады на борцовский турнир Парижа-2024

— С сожалением сообщаем, что Винеш Пхогат отстранена от участия в финале олимпийского турнира в весовой категории до 50 кг. Несмотря на все усилия в течение последней ночи, сегодня утром она весила чуть больше 50 кг, — приводит агентство Reuters сообщение Индийской олимпийской ассоциации.

По информации СМИ, превышение Пхогат составило всего 100 граммов. Спортсменка предварительно готовилась к взвешиванию. За ночь до финала она бегала, прыгала со скакалкой, ездила на велосипеде. Экстренная весогонка сказалась на самочувствии Винеш. Ей потребовалась помощь медиков Олимпийской деревни после того, как она почувствовала головокружение из-за обезвоживания.

Винеш Пхогат
Фото Reuters

Еще во вторник утром вес Пхогат был в пределах допустимого лимита в 50 кг. Однако, вероятно, он увеличился в течение дня, когда она восстанавливалась после трех схваток. В результате за ночь ей пришлось сбросить около 2 кг. Наутро Винеш все-таки провалила взвешивание и была дисквалифицирована — таковы суровые требования регламента Олимпиады.

Новой соперницей американки Хильдебрандт стала Юснеслис Гузман Лопес из Кубы, проигравшая Пхогат в полуфинале. Финал пройдет 7 августа. В то же время состоятся сразу два бронзовых поединка. В одном из них встретятся уступившие Пхогат в 1/4 и 1/8 финала украинка Оксана Ливач и Юи Сусаки из Японии. Для Винеш Олимпиада в Париже завершилась большой спортивной трагедией.

Олимпиада
15
7
Читайте также
Дом Месси на Ибице изуродовали экоактивисты
Борец Лопес после победы на Олимпиаде-2024 объявил о завершении карьеры
Число пострадавших в ДТП в Волгоградской области выросло до 20 человек
Ничушкин не торопится в СКА, а «Спартак» усилится экс-одноклубником Капризова. Главные трансферные новости КХЛ на 7 августа
Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф выступит в финале Олимпийских игр
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Популярное видео
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россию чествовали у Эйфелевой башни и вспомнили хорошими словами. Неожиданный поворот на Олимпиаде
Новости
RSS RSS
Все новости