Трагедия на Олимпиаде. Спортсменка из Индии лишилась медали из-за перевеса в 100 граммов

Винеш Пхогат была дисквалифицирована с финала турнира по борьбе из-за невыполнения лимита по весу.

100 граммов — много или мало? Этот вопрос еще долго будет сидеть в голове индийской спортсменки Винеш Пхогат. Она пробилась в финал олимпийского турнира по борьбе, остановив по пути титулованную японку Юи Сусаки, но не вышла на решающую схватку с американкой Сарой Хильдебрандт. Все дело в том, что Винеш не выполнила положенный норматив по весу.

— С сожалением сообщаем, что Винеш Пхогат отстранена от участия в финале олимпийского турнира в весовой категории до 50 кг. Несмотря на все усилия в течение последней ночи, сегодня утром она весила чуть больше 50 кг, — приводит агентство Reuters сообщение Индийской олимпийской ассоциации.

По информации СМИ, превышение Пхогат составило всего 100 граммов. Спортсменка предварительно готовилась к взвешиванию. За ночь до финала она бегала, прыгала со скакалкой, ездила на велосипеде. Экстренная весогонка сказалась на самочувствии Винеш. Ей потребовалась помощь медиков Олимпийской деревни после того, как она почувствовала головокружение из-за обезвоживания.

Фото Reuters

Еще во вторник утром вес Пхогат был в пределах допустимого лимита в 50 кг. Однако, вероятно, он увеличился в течение дня, когда она восстанавливалась после трех схваток. В результате за ночь ей пришлось сбросить около 2 кг. Наутро Винеш все-таки провалила взвешивание и была дисквалифицирована — таковы суровые требования регламента Олимпиады.

Новой соперницей американки Хильдебрандт стала Юснеслис Гузман Лопес из Кубы, проигравшая Пхогат в полуфинале. Финал пройдет 7 августа. В то же время состоятся сразу два бронзовых поединка. В одном из них встретятся уступившие Пхогат в 1/4 и 1/8 финала украинка Оксана Ливач и Юи Сусаки из Японии. Для Винеш Олимпиада в Париже завершилась большой спортивной трагедией.