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Париж-2024

Сегодня, 17:45

Российский борец попал в финальные списки олимпийского турнира. Национальная федерация против

Борец Мамедов решил выступить на Олимпиаде вопреки мнению федерации
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Борец Шамиль Мамедов.
Шамиль Мамедов..
Фото из соцсетей Шамиля Мамедова
Пока в Москве спорят о парижских амбициях Шамиля Мамедова, три наши квоты перераспределены в пользу Украины.

Международная федерация United World Wrestling опубликовала окончательные списки участников олимпийских турниров в Париже во всех трех дисциплинах борьбы. Несмотря на бойкот, объявленный этим соревнованиям со стороны сборной России, в заявке весовой категории 65 кг фигурирует московско-дагестанский спортсмен Шамиль Мамедов. При этом президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил «СЭ», что точку в этом вопросе ставить рано. «Пока окончательной информации, поедет ли Мамедов на Игры, нет. Пока неясно. Еще пара дней, и все решится», — сказал руководитель национальной федерации.

Один против всех

О том, что сборная нейтральных атлетов из России отказывается от Олимпиады в полном составе, стало известно 6 июля. Бойкот вызван дискриминационными решениями комиссии МОК по допуску, которая по политическим причинам отклонила заявки около двух десятков наших топовых борцов, в том числе таких суперзвезд, как Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Муса Евлоев и Абдулрашид Садулаев. В итоге наша команда смогла закрыть только 10 из 16 завоеванных квот, причем никто из прошедших фильтр комиссии не был стопроцентным претендентом на золото. А вскоре список кандидатов вообще сократился до девяти человек — Вероника Чумикова снялась с соревнований из-за травмы.

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В заявке российской команды остались «вольники» Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов и Алан Остаев, представитель греко-римской борьбы Магомед Муртазалиев и борчихи Наталья Малышева, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова. Причем олимпийский комитет Украины требовал аннулировать приглашения еще семи допущенных россиян, якобы нарушивших правила предоставления нейтрального статуса. Как бы то ни было, 19 июня исполком ФСБР рекомендовал всем нашим соотечественникам, приглашенным на Игры-2024, ответить МОК согласием. Но 6 июля, после собрания тренеров и спортсменов позиция резко поменялась.

Было решено, что в Париж от нашей команды не поедет никто, в том числе те, кто попал в белый список. Однако тотальный бойкот продлился всего три дня. 9 июля мы узнали, что борец-вольник Шамиль Мамедов решил пойти против мнения федерации и самовольно принял приглашение на Игры. Формально заявка носит индивидуальный характер, и заставить спортсмена снять свою кандидатуру российские чиновники не могут. Другое дело, что олимпийским турниром жизнь и карьера не ограничиваются. И в случае возвращения из Парижа, Шамилю будет очень непросто и в Москве (где он тренируется), и в родном Дагестане.

Фото из соцсетей Шамиля Мамедова

Поедет на Игры в статусе сироты

«Что касается Шамиля Мамедова, пока я жду информацию от руководителя региональной федерации, которую он представляет, — говорил Михаил Мамиашвили в интервью ТАСС сразу после того, как стало известно о решении спортсмена. — Я с ним разговаривал по принятию решения исполкомом и категорических позиций я у него не видел. Я надеюсь, что еще и с ним переговорю, и с его тренером, переговорим и с главным тренером. Если окончательно подтвердится, то получается, что решение команды для него веса не имеет. Как только он окончательно примет решение, он в эту же секунду становится нейтральным спортсменом, соответственно, флаг ему в руки, а флаг там понятно какой».

«Если было решение команды, если он согласился с этим решением, если все пожали руки, то нужно следовать своим договоренностям, — приводит Metaratings.ru комментарий вице-президента лиги АСА Асланбека Бадаева. — Есть федерация, которая сделала из тебя спортсмена. Эта система тебя кормила и вела многие годы. В такой ситуации было бы правильно вывести общее решение. А сейчас Мамедов поедет на Игры в статусе сироты. В таких условиях можно не достичь результата и испортить отношения с ФСБР, закрыв свой путь в борьбе после Олимпиады. Шамиль сделал свой выбор. Верно ли это решение? Стоило ли следовать договору, если этот договор был? Конечно же, стоило».

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«На Мамедова целое государство тратило деньги на сборы, его подготовку, он премии и зарплату получал, — сказал в интервью matchtv.ru исполнительный директор федерации спортивной борьбы Москвы Александр Кривко. — Коллектив решил не ехать на Олимпиаду, а он тут решил поехать. Если рота солдат идет в ногу, а кто?то один вдруг начинает идти иначе, то это неправильно. Даже если он все?таки будет участвовать в Олимпиаде, то ему очень повезет, если зацепит бронзовую медальку, но я думаю, что будет пролет. Мне просто интересно, как он будет бороться во Франции. Есть же мандраж, волнение, но как он с этим будет справляться? Мое мнение, что надо поддерживать политику своей страны».

Борец Шамиль Мамедов.
Фото из соцсетей Шамиля Мамедова

К коллективным решениям нужно относиться с уважением

За последние два дня ни сам спортсмен, ни его тренер публичных объяснений по поводу решения выступать в Париже не дали. Судя по словам Михаила Мамиашвили, все это время делались попытки отговорить борца от решения, которое может радикально изменить его судьбу. Наверняка в переговорах участвовал и президент федерации спортивной борьбы Москвы Виктор Мамиашвили, брат главы национальной федерации. Чиновники заявляют, что точка зрения Шамиля «не окончательная» и, возможно, все закончится как в сборной России по дзюдо. Напомню, что дзюдоист Махмадбек Махмадбеков, имеющий таджикские корни, тоже поначалу вроде бы принял приглашение МОК на фоне бойкота остальных россиян, но потом передумал.

«Это решение каждого спортсмена, спортсмен принимает самостоятельно такие решения, — прокомментировал процесс формирования олимпийской заявки нейтральных россиян пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения. К этому нужно относиться с уважением».

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Между тем стало известно, что три наши олимпийские квоты после отказа российских борцов перераспределены международной федерацией в пользу сборной Украины. В вольной борьбе вместо Арслана Багаева выступит Василий Михайлов, вместо Абдуллы Курбанова — Юрий Иджинский, в женской борьбе вместо Елизаветы Петляковой — Татьяна Сова-Рижко. Помимо украинцев, российские квоты по результатам отборочных турниров достались сборной Казахстана (Мейрамбек Картбай вместо Начына Монгуша), Дании, Германии и Франции. Может ли Шамиль Мамедов в нынешней ситуации сняться с Олимпиады без последствий в виде дисквалификации от UWW — тоже большой вопрос.

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