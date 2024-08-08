Японка Фудзинами завоевала золото в вольной борьбе на Олимпиаде-2024
Японская спортсменка Акари Фудзинами завоевала золотую медаль в вольной борьбе Олимпиады-2024 в весовой категории до 53 килограммов.
В финале 20-летняя японка победила эквадорку Лусию Ямилет Епес Гусман со счетом 10:0. В матчах за бронзу китаянка Пан Цаню оказалась сильнее Хулан Батхуянг из Монголии — 6:2, Ун Ген-Чхве из КНДР победила немку Аннику Вендле — 10:0.
Вольная борьба
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
до 53 кг
Финал
Лусия Ямилет Епес Гусман (Эквадор) — Акари Фудзинами (Япония) — 0:10
Матч за 3-е место
Ун Ген-Чхве (КНДР) — Анника Вендле (Германия) — 10:0
Матч за 3-е место
Хулан Бахтуяг (Монголия) — Пан Цаню (Китай) — 2:6
«Champ-de-Mars Arena».
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