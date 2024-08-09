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Париж-2024

Сегодня, 21:30

Японец Хигути стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе до 57 кг

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Реи Хигути.
Фото AFP

Японец Реи Хигути завоевал золото Олимпийских игр-2024 по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

В финальной схватке азиатский спортсмен одолел американца Спенсера Ричарда Ли.

Бронзовые медали турнира завоевали узбекистанец Гуломджон Абдуллаев и представитель Индии Аман Аман.

Вольная борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

до 57 кг

Финал

Реи Хигути (Япония) — Спенсер Ричард Ли (США) — 4:2

За третье место

Бекзат Алмаз Уулу (Киргизия) — Гуломджон Абдуллаев (Узбекистан) — 1:5

Дариан Той Круз (Пуэрто-Рико) — Аман Аман (Индия) — 5:13

«Champ-de-Mars Arena»

Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/summer/2024/medals/
Олимпиада
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