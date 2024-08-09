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Сегодня, 11:45

Вольная борьба на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 9 августа

Турнир по вольной борьбе на Олимпиаде-2024 пройдет 9 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Турнир по вольной борьбе на Олимпийских играх в Париже пройдет в продолжится, 9 августа.
Фото Global Look Press

Турнир по вольной борьбе на Олимпийских играх в Париже пройдет в продолжится, 9 августа.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Вольная борьба на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 9 августа

  • 12.00 Мужчины, до 57 кг и до 86 кг. Утешительный раунд
  • Женщины, до 57 кг. Утешительный раунд
  • 12.30 Женщины, до 62 кг. Предварительные стадии
  • 12.30 Мужчины, до 74 кг и 125 кг. Предварительные стадии
  • 20.30 Мужчины. До 57 кг. Финальная стадия
  • 21.05 Мужчины. До 86 кг. Финальная стадия
  • 21.50 Женщины. До 57 кг. Финальная стадия

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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