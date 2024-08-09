Турнир по вольной борьбе на Олимпиаде-2024 пройдет 9 августа

Турнир по вольной борьбе на Олимпийских играх в Париже пройдет в продолжится, 9 августа.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Вольная борьба на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 9 августа

12.00 Мужчины, до 57 кг и до 86 кг. Утешительный раунд

Женщины, до 57 кг. Утешительный раунд

12.30 Женщины, до 62 кг. Предварительные стадии

12.30 Мужчины, до 74 кг и 125 кг. Предварительные стадии

20.30 Мужчины. До 57 кг. Финальная стадия

21.05 Мужчины. До 86 кг. Финальная стадия

21.50 Женщины. До 57 кг. Финальная стадия

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.