Вольная борьба на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 11 августа

Соревнования по вольной борьбе среди женщин и мужчин на Олимпийских играх в Париже пройдут в воскресенье, 11 августа. В этот день будут разыграны три комплекта медалей. «СЭ» публикуем расписание состязаний. Время начала — московское.

Расписание соревнований по вольной борьбе

11 августа, воскресенье

12.00 Женщины, до 76 кг. Утешительный раунд

12.00 Мужчины, до 65 кг. Утешительный раунд

12.40 Мужчины, до 97 кг. Утешительный раунд

13.00 Мужчины, до 65 кг. За 3-е место. Финальная стадия

13.35 Мужчины, до 97 кг. За 3-е место. Финальная стадия

14.20 Женщины, до 76 кг. За 3-е место. Финальная стадия

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.