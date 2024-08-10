Вольная борьба на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 10 августа
Соревнования по вольной борьбе среди женщин и мужчин на Олимпийских играх в Париже пройдут в субботу, 10 августа. В этот день будут разыграны три комплекта медалей. «СЭ» публикуем расписание состязаний. Время начала — московское.
Расписание соревнований по вольной борьбе
10 августа, суббота
12.00 Женщины, до 62 кг. Утешительный раунд
Мужчины, до 74 кг и свыше 125 кг. Утешительный раунд
12.30 Женщины, до 76 кг. Предварительные стадии
Мужчины, до 65 и до 97 кг. Предварительные стадии.
20.30 Мужчины, до 74 кг. Финальная стадия
21.05 Мужчины, до 125 кг. Финальная стадия
21.50 Женщины, до 62 кг. Финальная стадия
На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.