Вольная борьба (мужчины и женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх 2024 года будут проходить с 5 по 11 августа на «Арене Шан-де-Марс» на Марсовом поле. 288 атлетов будут принимать участие в 18 различных весовых категориях. Мужчины будут соревноваться в вольной и греко-римской борьбе, в то же время женщины будут принимать участие только в вольной борьбе, где будут разыграны 18 комплектов медалей.
Борьба была представлена на каждых современных олимпийских играх в том числе в Париже в 1900 году.
Вольная борьба (мужчины и женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
5 августа, понедельник
16:00 женщины, полутяжелый вес, 68 кг, 1/8 Финала
17:20 женщины, полутяжелый вес, 68 кг, 1/4 Финала
22:40 женщины, полутяжелый вес, 68 кг, 1/2 Финала
6 августа, вторник
12:00 женщины, полутяжелый вес, 68 кг, Утешительные поединки
12:30 женщины, наилегчайший вес, 50 кг, 1/8 Финала
13:50 женщины, наилегчайший вес, 50 кг, 1/4 Финала
19:55 женщины, наилегчайший вес, 50 кг, 1/2 Финала
21:50 женщины, полутяжелый вес, 68 кг, Финалы за 3-е место
22:15 женщины, полутяжелый вес, 68 кг, Финал
7 августа, среда
12:00 женщины, наилегчайший вес, 50 кг, Утешительные поединки
12:30 женщины, легчайший вес, 53 кг, 1/8 Финала
13:50 женщины, легчайший вес, 53 кг, 1/4 Финала
19:55 женщины, легчайший вес, 53 кг, 1/2 Финала
21:50 женщины, наилегчайший вес, 50 кг, Финалы за 3-е место
22:15 женщины, наилегчайший вес, 50 кг
8 августа, четверг
12:00 женщины, легчайший вес, 53 кг, Утешительные поединки
12:30 мужчины, легчайший вес, 57 кг, 1/8 Финала
12:30 мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, 1/8 Финала
12:30 женщины, легкий вес, 57 кг, 1/8 Финала
13:50 мужчины, легчайший вес, 57 кг, 1/4 Финала
13:50 мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, 1/4 Финала
13:50 женщины, легкий вес, 57 кг, 1/4 Финала
19:15 мужчины, легчайший вес, 57 кг, 1/2 Финала
19:35 мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, 1/2 Финала
19:55 женщины, легкий вес, 57 кг, 1/2 Финала
21:50 женщины, легчайший вес, 53 кг, Финалы за 3-е место
22:15 женщины, легчайший вес, 53 кг
9 августа, пятница
12:00 мужчины, легчайший вес, 57 кг, Утешительные поединки
12:00 мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, Утешительные поединки
12:00 женщины, легкий вес, 57 кг, Утешительные поединки
12:30 мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, 1/8 Финала
12:30 мужчины, средний вес, 74 кг, 1/8 Финала
12:30 женщины, средний вес, 62 кг, 1/8 Финала
13:50 мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, 1/4 Финала
13:50 мужчины, средний вес, 74 кг, 1/4 Финала
13:50 женщины, средний вес, 62 кг, 1/4 Финала
19:15 мужчины, средний вес, 74 кг, 1/2 Финала
19:35 мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, 1/2 Финала
19:55 женщины, средний вес, 62 кг, 1/2 Финала
20:30 мужчины, легчайший вес, 57 кг, Финалы за 3-е место
20:55 мужчины, легчайший вес, 57 кг, Финал
21:05 мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, Финалы за 3-е место
21:30 мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, Финал
21:50 мужчины, легчайший вес, 57 кг, Финалы за 3-е место
22:15 женщины, легкий вес, 57 кг, Финал
10 августа, суббота
12:00 мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, Утешительные поединки
12:00 мужчины, средний вес, 74 кг, Утешительные поединки
12:00 женщины, средний вес, 62 кг, Утешительные поединки
12:30 мужчины, легкий вес, 65 кг, 1/8 Финала
12:30 мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/8 Финала
12:30 женщины, тяжелый вес, 76 кг, 1/8 Финала
13:50 мужчины, легкий вес, 65 кг, 1/4 Финала
13:50 мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/4 Финала
13:50 женщины, тяжелый вес, 76 кг, 1/4 Финала
19:15 мужчины, легкий вес, 65 кг, 1/2 Финала
19:35 мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/2 Финала
19:55 женщины, тяжелый вес, 76 кг, 1/2 Финала
20:30 мужчины, средний вес, 74 кг, Финалы за 3-е место
20:55 мужчины, средний вес, 74 кг, Финал
21:05 мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, Финалы за 3-е место
21:30 мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, Финал
21:50 женщины, средний вес, 62 кг, Финалы за 3-е место
22:15 женщины, средний вес, 62 кг, Финал
11 августа, воскресенье
12:00 мужчины, легкий вес, 65 кг, Утешительные поединки
12:00 мужчины, тяжелый вес, 97 кг, Утешительные поединки
12:00 женщины, тяжелый вес, 76 кг, Утешительные поединки
13:00 мужчины, легкий вес, 65 кг, Финалы за 3-е место
13:25 мужчины, легкий вес, 65 кг, Финал
13:35 мужчины, тяжелый вес, 97 кг, Финалы за 3-е место
14:00 мужчины, тяжелый вес, 97 кг, Финал
14:20 женщины, тяжелый вес, 76 кг, Финалы за 3-е место
14:45 женщины, тяжелый вес, 76 кг, Финал
Полное расписание соревнований по вольной борьбе доступно в разделе на сайте «СЭ».