Коблова: «У спортсменов, которых МОК допустил до участия в ОИ, нет нужной квалификации»

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова прокомментировала решение российских борцов не ехать на Олимпийские игры-2024.

«Решение ФСБР было не только тяжелым, но и волевым, оно было принято с большой ответственностью. Не все могут решиться на такой шаг. Но это было очевидно, в этом нет ничего нового. Спортсмены, которых МОК допустил до участия в Олимпийских играх, не имеют нужной квалификации, достойной Олимпийских игр. При всем моем уважении к борцам. Это я говорю о женской борьбе», — приводит слова Кобловой MMA.Metaratings.ru.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.