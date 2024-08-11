Узбекский борец Жамалов о протесте Валиева на Олимпиаде: «Он убегал всю схватку!»

Узбекский борец Разамбек Жамалов отреагировал на слова албанского борца Чермена Валиева, который выразил недовольство судейством на Олимпиаде-2024 и заявил, что подал протест на результат боя с Жамаловым.

В четвертьфинале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг Жамалов победил Валиева со счетом 6:5. При этом узбек уступал за 10 секунд до конца поединка со счетом 4:5, но получил два балла из-за пассивности соперника.

Оба борца являются уроженцами России.

«Валиев говорит, что выиграл нашу схватку? Он взял бронзу, я — золото. Все по факту. Он убегал всю схватку. В мою пользу никогда судейства не было, с чего вдруг на Олимпиаде начнут за меня это делать? Я бегал за ним постоянно, это явное уклонение от борьбы. Это первый раз такое? Сколько примеров в борьбе! Люди просто не могут признать», — сказал Жамалов.

По итогам турнира в весовой категории до 74 кг на Олимпиаде-2024 Чермен Валиев стал бронзовым призером, победив таджика Виктора Рассадина (6:2). Разамбек Джамалов завоевал золото, он оказался сильнее японца Даичи Такатани в финале (5:0).