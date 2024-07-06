Тищенко: «Борцам нужно было отказываться от участия в Играх намного раньше»

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал решение Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) отказаться от участия в Олимпийских играх.

«Считаю, что это решение нужно было принимать намного раньше. Так, как это сделали, например, в Федерации бокса России. Там ведь сразу сказали, что на таких условиях не поедут на Олимпиаду. Ну а Федерация борьбы решила подождать, и только потом поняла, что не стоит этого делать. Повторюсь, надо было отказываться раньше, а не слушать, что им предложат, — сказал Тищенко Metaratings.

Напомним, Федерация спортивной борьбы России объяснила отказ от участия в Олимпиаде неспортивным принципом отбора, которым руководствовался МОК.