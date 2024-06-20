Тарасова считает правильной поддержку российских борцов, желающих выступить на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что исполнительный комитет Федерации спортивной борьбы России поддержал российских борцов, желающих выступить на Олимпийских играх в Париже.

«Они знают лучше, им виднее. То, что они поддержали, я считаю, правильно. Они же знают, какие они борцы. Сам факт участия — ничего плохого в этом», — цитирует Тарасову ТАСС.

15 июня МОК опубликовал список из 14 российских спортсменов, допущенных до Олимпиады. В нем присутствуют 10 российских борцов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе.