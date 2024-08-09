Российско-албанский борец Валиев свалил ограждение в микст-зоне на Олимпиаде и назвал судей продажными

Российский борец Чермен Валиев после поражения в четвертьфинальной схватке на Олимпиаде от еще одного экс-россиянина Разамбека Джамалова (Узбекистан) остался недоволен судейством. Поединок закончился со счетом 5:6, арбитры присудили решающий балл Джамалову на последней секунде.

Проходя по микст-зоне, Валиев свалил одно из металлических заграждений, а корреспонденту «СЭ» сказал:

— Не знаю, что произошло, посмотрите. Судьи продажные! — на эмоциях сказал Валиев.

Валиев еще может взять бронзу на соревнованиях через утешительные схватки.